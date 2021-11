Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Alexander Schallenberg a anunțat, vineri, un plan de izolare la nivel național a persoanelor care nu sunt vaccinate sau care nu au certificat de anticorpi. Concret, aceste persoane vor avea dreptul sa iasa din casa doar pentru a merge la cumparaturi sau pentru a primi ingrijiri medicale,…

- Franța va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele de 50 de ani si peste, incepand din luna decembrie, a anunțat presedintele francez, Emmanuel Macron. Pentru persoanele de 65 de ani si peste, care au fost convocate deja pentru doza de supra-rapel (booster), aceasta…

- Toate persoanele de peste 12 ani din Viena, capitala Austriei, vor putea opta pentru a treia doza de vaccin anti-COVID-19, incepand de marti 2 noiembrie, cu conditia sa fi trecut o perioada de sase luni de la doza de rapel, a anuntat primarul Vienei, informeaza Agerpres , care preia EFE. „Stim ca efectul…

- Testele de coronavirus pentru adultii nevaccinati nu vor mai fi gratuite in Franta incepand din aceasta vineri, cu exceptia cazurilor in care exista motive medicale pentru ca persoanele respective sa nu fie vaccinate. In Germania este deja in vigoare din 11 octombrie o reglementare similara, iar scopul…