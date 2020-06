Austria va ridica de joi controalele la frontiera, in afara celor de la granita cu Italia

Stiri pe aceeasi tema

- Austria va inceta de joi, mai devreme decat prevazuse, controalele sistematice la frontierele sale terestre, cu exceptia celor de la granita cu Italia, la trei luni dupa ce a restrictionat libertatea de circulatie cu scopul de a incetini propagarea noului coronavirus, a indicat guvernul austriac, citat…

- Statele Unite au depasit, miercuri, pragul de 100.000 de morti inregistrate din cauza noului coronavirus, un bilant net superior celorlalte tari ale lumii, potrivit Universitatii Johns Hopkins. SUA au inregistrat pana prezent circa 1,7 milioane de cazuri de COVID-19, dintre care aproape 385.000…

- Suedia, care a optat pentru o strategie mai putin restrictiva pentru combaterea noului coronavirus comparativ cu alte state europene, a inregistrat in ultimele sapte zile cel mai ridicat numar de decese pe cap de locuitor din Europa din cauza COVID-19. Autoritatile suedeze au mentinut deschise…

- Lombardia, regiunea din nordul Italiei care sufera cel mai mult de pe urma raspandirii coronavirusului, da primele semne ale unei posibile incetiniri a contagiunii, a anuntat luni guvernatorul sau, Attilio Fontana. In aceasta regiune extrem de populata, unde se afla si capitala financiara…

- Platforma americana Airbnb a decis sa "suprascrie" conditiile normale de anulare a rezervarilor si sa permita atat clientilor, cat si gazdelor sa anuleze gratuit rezervarile. Dupa ce la finalul saptamanii trecute a introdus posibilitatea anularii gratuite a rezervarilor doar pentru anumite…

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP. Conform celui mai recent bilant, in Spania…

- Pretul petrolului a suferit o scadere istorica in noaptea de duminca spre luni, dupa ce Arabia Saudita a socat piata lansand un razboi al pretului cu nu demult partenerul sau, Rusia. In SUA, pretul petrolului a scazut cu 27%, la 30 de dolari pe baril, relateaza CNN. Instabilitatea…