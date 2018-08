Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus joi, la Helsinki, implementarea unei ”solidaritati cvasiautomate” intre state europene, in domeniul Apararii, care sa antreneze interventia lor in cazul in care unul dintre ele este atacat, relateaza AFP. ”Vointa noastra este clara, ca Europa sa-si asume…

- Votul Regatului Unit de a parasi Uniunea Europeana nu ar trebui sa fie asociat cu miscarile populiste de pe continent, a declarat ministrul de Externe britanic, Jeremy Hunt, pentru postul de radio national al Frantei, scrie Politico, conform News.ro . „Adevarata greseala este sa confundam Brexitul cu…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franța și Belgia pentru discuții despre Brexit și posibilitatea ca Marea Britanie și Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind ieșirea țarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.In timpul…

- Guvernul austriac a indicat marti ca militari din cadrul fortelor armate din tarile membre ale Uniunii Europene ar putea fi desfasurati la frontierele externe ale UE pentru a veni in sprijinul efectivelor insuficiente ale agentiei pentru protectia granitelor blocului comunitar, Frontex, relateaza…

- Guvernul austriac a indicat marti ca militari din cadrul fortelor armate din tarile membre ale Uniunii Europene ar putea fi desfasurati la frontierele externe ale UE pentru a veni in sprijinul efectivelor insuficiente ale agentiei pentru protectia granitelor blocului comunitar, Frontex, relateaza DPA.…

- Bulgaria, care detine pana pe 30 iunie presedintia semestriala a Consiliului UE, va propune la minisummitul de duminica privind migratia inchiderea imediata a frontierelor externe ale Uniunii Europene pentru migranti si crearea unor centre pentru refugiatii de razboi in afara spatiului comunitar, transmite…

- Toate tarile Uniunii Europene trebuie sa isi ajute vecinii din sudul continentului, acolo unde ajung majoritatea migrantilor, a declarat vineri presei, la Luxemburg, comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger, inaintea unui mini-summit european privind migratia care va avea loc duminica la Bruxelles,…

- 'Suntem pe deplin deschisi sa lucram impreuna cu Europa', a declarat Putin in cadrul unei conferinte de presa la Viena cu omologul sau austriac, Alexander Van der Bellen, subliniind ca sanctiunile economice si diplomatice ale UE impotriva tarii sale dauneaza ambelor parti.Totodata, Putin…