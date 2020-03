Austria anunţă că închide toate şcolile pentru a preveni răspândirea coronavirusului Școlile din Austria vor fi inchise pana in aprilie din cauza raspandirii coronavirusului, a declarat miercuri cancelarul Sebastian Kurz. Pentru copiii din gimnaziu, cursurile vor fi anulate și predate online, scrie CNN. Școlile primare vor suspenda cursurile saptamana viitoare Cu toate acestea, guvernul va asigura ingrijirea copiilor, daca nu exista alta alternativa pentru parinți. Kurz a spus ca guvernul nu dorește ca bunicii, care sunt considerați cu risc ridicat pentru coronavirus, sa preia sarcinile de ingrijire a copiilor. Daca este posibil, copiii de la gradinița ar trebui… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului. Ungaria a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care vor trebui sa ramana doua saptamani in izolare la domiciliu,…

- Numarul contagierilor crește vertiginos, astazi fiind raportate cu 400 mai mult fața de ieri, iar cel al deceselor a ajuns la 35, cele mai multe in regiunea Madridului. Scolile se inchid incepand de maine și pentru prima data s-a luat masura de dezinfectare zilnica in transportul in comun - metrou,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la o videoconferinta cu sefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene pe tema masurilor privind gestionarea COVID-19, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit agendei sefului statului, videoconferinta va avea loc…

- Potrivit presei spaniole, 1,2 milioane de elevi vor sta acasa. Autoritatile regionale anuntasera anterior ca scolile din Vitoria, capitala Tarii Bascilor, vor fi inchise o perioada de doua saptamani, tot ca masura de precautie. Citeste si Intreaga Italie intra in carantina din cauza…

- Premierul in exercitiu, Ludovic Orban, a participat la o videoconferinta cu omologi din Italia, Bulgaria, Cipru, Austria, Croatia si Israel pe tema situatiei provocate de noul coronavirus (COVID-19), informeaza news.ro.Prim-ministrul a prezentat masurile de preventie luate de autoritatile…

- Grupul aerian Lufthansa a anuntat joi ca va anula 7.100 de zboruri pana la finele lunii martie din cauza diminuarii cererii ca urmare a propagarii coronavirusului, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Cea mai mare parte a anularilor vizeaza curse in Germania, spre nordul Italiei, alte…

- La nivelul Institutului NaE›ional de SAƒnAƒtate PublicAƒ din subordinea Ministerului SAƒnAƒtAƒE›ii a fost operaE›ionalizatAƒ linia TELVERDE destinatAƒ cetAƒE›enilor care doresc informaE›ii legate de prevenirea infectAƒrii cu virusul COVID aE“ 19 (coronavirus). Astfel,...

- Cursurile vor fi suspendate, joi, in școlile din Braila, Buzau, Calarași și Ialomița, din cauza viscolului și a vantului puternic, fiind anunțat cod roșu de vreme rea, informeaza Ministerul Educației.„In urma intrunirii Comitetului pentru Situații de Urgența, Inspectoratele Școlare din județele:…