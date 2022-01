Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-germana Jaqueline Cristian/Andrea Petkovic s-a calificat in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, dupa ce a invins cuplul sloven Kaja Juvan/Tamara Zidansek, cu 6-4, 6-0, sambata, la Melbourne, in turul al doilea. Cristian si Petkovic…

- Perechea Raluca Olaru (Romania) / Anna-Lena Friedsam (Germania) s-a calificat in turul al doilea al probei feminine de dublu din cadrul Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, la Melbourne. In runda inaugurala, romanca si partenera sa le-au invins,…

- Jaqueline Cristian a fost invinsa de americanca Madison Keys cu 6-2, 7-5, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a turneului Australian Open. Cristian (23 ani, 69 WTA), la prima sa participare la un Grand Slam, s-a inclinat dupa o ora si jumatate in fata unei adversare in mare forma in acest debut…

- Cinci sportive din Romania sunt calificate direct pe tabloul principal de simplu de la Australian Open: Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian. Lor li s-ar putea alatura și Irina Bara, daca la noapte va trece de ultimul tur al calificarilor.

- ​Simona Halep a anunțat, luni, turneele la care va participa în luna ianuarie. Pentru jucatoarea clasata pe locul 20 în clasamentul WTA, sezonul va începe chiar la Melbourne (unde va avea loc și Australian Open).Programul Simonei Halep din urmatoarele saptamâni:Melbourne…