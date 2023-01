Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele de tenis Irina Begu, Sorana Cirstea si Patricia Maria Tig vor evolua, marti, in primul tur la Australian Open, conform programului anuntat de organizatorii primului Grand Slam ala anului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cele 5 tenismene din Romania prezente pe tabloul principal de simplu al Open-ului Australiei, primul turneu de Grand Slam al anului, și-au aflat, joi, adversarele din primul tur. Potrivit tragerii la sorți, Irina Begu o va intalni pe chinezoaica Sasai Zheng, Sorana Cirstea pe Yulia Putintseva din Kazahstan,…

- Irina Begu, locul 28 WTA, este cap de serie numarul 27, va evolua cu sportiva chineza Saisai Zheng, in primul tur la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Tot in primul tur, Sorana Cirstea va evolua contra sportivei Iulia Putinteva, din Kazahstan, in timp ce Jaqueline Cristina…

- Joi dimineața a avut loc tragerea la sorți de la Australian Open, iar organizatorii primului turneu de Grand Slam al anului au dezvaluit tabloul de joc feminin. Romania are nu mai puțin de cinci reprezentante la ediția din acest ani, iar Irina Begu este singura jucatoare din Romania cap de serie. Favorita…

- ​Gabriela Ruse și Alexandra Cadanțu-Ignatik au fost eliminate in turul al doilea al calificarilor de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al sezonului. Astfel, Romania a ramas fara nicio reprezentanta in calificarile turneului de la Antipozi. Favorita 13 in calificari, Gabriela Ruse (locul…

- Irina Begu s-a oprit in semifinalele turneului WTA de la Adelaide, insa performanța reușita in Australia o va ajuta pe sportiva noastra sa urce in ierarhia mondiala. Astfel, Irina va inregistra un salt de șase locuri in clasamentul WTA, ea urmand sa se afle pe 28 incepand de saptamana viitoare. Cu 1472…

- Simona Halep este in continuare suspendata provizoriu pentru doping si are sanse mici sa evolueze la Australian Open, primul Grand Slam din 2023, care are loc in perioada 16-29 ianuarie.In cazul in care nu va primi rapid o rezolutie favorabila, ceea ce e greu de crezut, Simona Halep nu va putea participa…

- ​Organizatorii de la Australian Open 2023 au anunțat lista jucatoarelor direct acceptate pe tabloul principal de la primul Grand Slam al sezonului viitor. Suspendata provizoriu pentru dopaj, Simona Halep lipsește! Conform jurnalistului Ben Rothenberg, Simona Halep (depistata pozitiv cu Roxadustat la…