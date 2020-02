Australia - Sydney, afectat de cele mai abundente ploi înregistrate în ultimele trei decenii Orasul australian Sydney a fost afectat de cele mai intense ploi inregistrate in ultimele trei decenii, in urma unei furtuni care a provocat inundatii pe coasta de est a tarii, dar care a stins totodata si numeroase incendii active de mai multe luni, relateaza luni EFE. Biroul de Meteorologie a informat luni ca in ultimele patru zile in Sydney au cazut 391,6 milimetri de ploaie, cea mai mare cantitate consemnata dupa februarie 1990, cand s-au inregistrat 414,2 milimetri si a avertizat cu privire la alte precipitatii in urmatoarele zile. Serviciul meteo a emis mai mult alerte de inundatii in localitatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

