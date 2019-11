Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat manevre aeriene - a doua oara in trei zile -, potrivit agentie nord-coreene oficiale de presa KCNA, in contextul in care Statele Unite si Coreea de Sud au decis duminica sa anuleze exercitii militare comune in vederea facilitarii reluarii discutiilor cu…

- Artistul a acuzat membra echipajului companiei australiene Qantas ca a avut o atitudine rasista si ca a fost nepoliticoasa in timpul unui zbor. Will.i.am a povestit pe Twitter ca a fost intampinat de politie, sambata, pe aeroportul din Sydney, dupa ce a avut un incident cu „o insotitoare de zbor agresiva…

- Un avion al companiei australiene Qantas a aterizat azi la Sydney, in Australia, dupa un zbor de 19 ore, fara escala, de la Londra. S-a stabilit astfel un nou record de distanța parcursa de un avion care n-a facut nicio escala, a notat CNN. Zborul a fost unul experimental, fara calatori la bord. A fost…

- Franța și Australia sunt la egalitate, scor 2-2, in finala Fed Cup. Meciul decisiv, cel de dublu, este liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Look Sport și TV Digi Sport 2. live » Barty/Stosur - Garcia/Mladenovic 0-0 In primul meci al zilei decisive, Kristina Mladenovic (40 WTA) a invins-o pe Ashleigh…

- In primul meci al zilei de marți de la Turneul Campioanelor, Kiki Bertens (Olanda; locul 10 WTA) s-a impus in trei seturi in fața pricipalei favorite a competiției, Ashleigh Barty (Australia; locul 1 WTA). Dupa doua ore și 15 minute, olandeza a caștigat cu 3-6; 6-3; 6-4, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Descinderi DIICOT și DNA au loc, miercuri dupa amiaza, la sediul companiei aeriene TAROM, in contextul scandalului declanșat prin demiterea Madalinei Mezei de la conducerea companiei. Dupa ce a fost demisa din functia de director general al companiei aeriene TAROM, Madalina Mezei a acuzat ca ministrul…

- Compania australiana Qantas a realizat cel mai lung zbor fara escala din lume cu un avion comercial, care a strabatut distanta New York - Sydney in peste 19 ore, avand la bord 50 de pasageri si membri ai echipajului, informeaza DPA si AFP.

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis o avertizare de calatorie pentru Spania din cauza unei greve a personalului companiei aeriene Iberia. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, pe calea aerului,…