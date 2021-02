Australia: Incendiul de vegetaţie de la periferia Perth, izolat de pompieri, dar în continuare activ; sunt prognozate ploi Pompierii care se lupta cu un incendiu de vegetatie devastator care a distrus 86 de case de la periferia orasului Perth, capitala statului Australia de Vest, spera ca ploile torentiale prognozate in acest weekend ii vor ajuta la stingerea flacarilor, a anuntat sambata autoritatile, relateaza Reuters.



Mii de persoane din Perth au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele, complicand un lockdown de cinci zile impus luni in capitala statului dupa ce Australia de Vest a detectat primul sau caz de infectare cu noul coronavirus din ultimele zece luni. Foto: (c) RICHARD… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

