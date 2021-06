Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii australieni vor testa un dispozitiv de recunoastere faciala a exemplarelor de koala cu scopul de a cunoaste si de a proteja mai bine aceasta specie, au anuntat joi reprezentantii Universitatii Griffith, citati de AFP. Oamenii de stiinta de la Universitatea Griffith doresc sa utilizeze…

- Oricine are o pisica știe ca acesteia ii place sa stea in cutii. Oamenii de știința din New York au vrut sa afle care este motivul acestui comportament. Concluziile unui experiment realizat in acest sens au fost surprinzatoare: pisicile sint atit de pasionate de cutii, incit aleg sa stea chiar și in…

- O echipa de astrofizicieni a realizat cea mai realista simulare 3D la rezoluție înalta a formarii stelelor facuta vreodata, relateaza Phys.org.Rezultatul este o simulare uluitoare bazata pe modele matematice care le permite privitorilor sa vada din toate parțile un nor de gaze colorat…

- Un studiu realizat de un spital din Milano și Institutul Superior de Sanatate arata ca anticorpii dobandiți de vindecarea de COVID-19 pot rezista timp de opt luni, potrivit Agerpres. Oamenii de știința au analizat 162 de pacienți testați pozitiv cu COVID-19, avand simptome diferite. Ei au descoperit…

- Oamenii de știința de la Universitatea Oxford vor sa afle ce raspuns imunatar au persoanele care au trecut prin boala, la o noua expunere in fața virusului.Studiul realizat de Universitatea Oxford se va desfașura in doua faze, cu participanți diferiți. Prima etapa ar urma sa inceapa chiar in aceasta…

- Oamenii de stiinta experimenteaza noi sisteme de comunicare cu plantele, prin organisme vegetale carnivore manipulate de la distanta sau vegetatie ce semnaleaza cand este afectata de o boala, relateaza marti AFP. In Singapore, o echipa de cercetatori a conectat plante la electrozi capabili…

- Cercetatorii NASA au descoperit ca astfel de misiuni in care astronautii vor fi privati de forta gravitationala pot avea un impact negativ asupra capacitatii cognitive si a inteligentei emotionale a astronautilor, Mediafax.