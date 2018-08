Stiri pe aceeasi tema

- Scott Morrison va fi noul prim-ministru al Australiei, dupa ce actualul premier Malcolm Turnbull a fost fortat sa demisioneze de partidele rivale, potrivit unor informatii aparute in presa care citeaza surse din cadrul Parlamentului, informeaza postul BBC.

- Eclipsa partiala de soare care va avea loc pe data de 11 august si va putea fi vizibila din Nord Estul Canadei, Groenlanda, Islanda, Oceanul Arctic, Scandinavia, Nordul Insulelor Britanice, Federația Rusa, Nordul și Estul Asiei. Eclipsa de Soare din 11 august 2018 este a 13-a eclipsa parțiala…

- Relatia dintre Noua Zeelanda si Australia este din ce in ce mai tensionata, iar cea mai recenta disputa are in prim plan steagurile celor doua tari. Tensiunea a crescut mai mult dupa ce premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a intrat in concediu de maternitate, iar Australia a continuat sa…

- Producatorul britanic de armament BAE Systems a obtinut din partea Australiei un contract in valoare de 35 de miliarde de dolari australieni pentru furnizarea de fregate anti-submarin. BAE a avut castig de cauza in fata companiilor Fincantieri, din Italia, si Navantia, din Spania. Fincantieri este una…

- AUSTRALIA - PERU LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR:Meciul de marti va fi primul dintre cele doua echipe. Ambele s-au calificat dupa baraje intercontinentale. AUSTRALIA - PERU LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Echipele de start: Australia: 1. Ryan - 5. Milligan, 16. Behich,…

- Australia va cheltui aproape 7 miliarde de dolari australieni (5,1 miliarde de dolari SUA) pentru o flota de sase drone de supraveghere cu raza lunga, de fabricatie americana, pentru intarirea patrulelor sale maritime, transmite dpa, informeaza Agerpres.Guvernul de la Canberra va investi initial…

- Selectionatele Danemarcei si Australiei au terminat la egalitate, 1 1 1 1 , joi, pe Samara Arena, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Christian Eriksen 7 a marcat pentru danezi, iar Mile Jedinak 38 penalty a inscris golul australienilor, pentru un rezultat echitabil, ambele echipe pastrand…

- Antoine Griezmann (27 de ani) a transformat un penalty obținut tot de el in victoria Franței impotriva Australiei, scor 2-1 (vezi detalii AICI!), și a fost desemnat cel mai bun jucator al partidei. "Vreau ca in viitor sa joc mai bine. Important este ca a caștigat echipa, dar mai avem mult de munca.…