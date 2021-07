Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul australian a confirmat duminica incetarea angajamentului militar de 20 de ani in Afganistan, precizand ca retragerea ultimelor trupe a avut loc 'in saptamanile din urma', transmite AFP. Australia anuntase in aprilie ca isi va retrage inainte de septembrie ultimii soldati din Afganistan,…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut vineri presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ''Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala…

- Armata americana a anuntat marti ca a incheiat in proportie de 'peste 90%' retragerea finala din Afganistan, la aproape 20 de ani de la debutul interventiei sale militare, alaturi de NATO, in urma atentatelor de la 11 septembrie 2001, transmit AFP si Reuters. 'Procesul de retragere continua.…

- Finalizarea retragerii americane din Afganistan ar urma sa se incheie in cateva zile, potrivit unor oficiali americani, cu mult inainte de data-limita de 11 septembrie, stabilita de catre presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters. Aceasta retragere nu vizeaza miliarii insarcinati…

- Pakistanul nu va accepta prezenta bazelor si nici a trupelor americane pe teritoriul sau dupa retragerea acestora din Afganistan, a declarat marti la o conferinta de presa la Islamabad ministrul de externe pakistanez Shah Mahmood Qureshi, citat de agentia EFE. ''Nu avem intentia sa permitem…

- Primul contingent, alcatuit din circa 70 de militari romani care au fost in misiune in Afganistan, a sosit sambata, in Baza 90 Transport Aerian cu o aeronava C 17 Globemaster III a partenerului american. Retragerea celor 600 de militari se va finaliza pana in 11 septembrie. Romania a participat cu…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a dat asigurari autoritatilor afgane, in cursul unei vizite efectuate joi la Kabul, ca Germania isi va continua sprijinul si dupa retragerea militarilor NATO, informeaza dpa, potrivit Agerpres. "Germania ramane un partener de incredere de partea poporului…

- In cursul zilei de ieri, aliații din cadrul NATO au luat decizia de a incepe retragerea fortelor lor angajate in misiunea din Afganistan, dupa doua decenii de razboi sfașietor in aceasta țara. Retragerea istorica din Afganistan va incepe cu data de 1 mai 2021 și se va incheia pana pe 11 septembrie 2021.…