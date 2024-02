„Australia a atribuit contracte publice de sute de milioane de dolari, in cadrul politicii sale controversate de detentie a migrantilor in strainatate, unor companii suspectate de spalare de bani, trafic de arme si de droguri sau acte de coruptie”, a recunoscut ministrul australian de interne Clare O’Neil. Declaratia acestuia survine dupa ce anchete jurnalistice au aratat ca mai multe companii si persoane care ar fi implicate in activitati ilegale au castigat, incepand cu anul 2001, contracte publice pentru transferul pe cale maritima a migrantilor ilegali spre tabere offshore amplasate in insulele…