Aurul, ultima cea mai recenta obsesie a liderilor nationalisti din Europa de Est

Zilele trecute, Guvernul Poloniei si-a manifestat puterea economica dupa ce a finalizat repatrierea a 100 de tone din rezerva de aur. In Ungaria, premierul Viktor Orban a decis sa majoreze detinerile de aur pentru a creste securitatea rezervelor.



Un ultim exemplu este fostul premier al Slovaciei, Robert Fico, care are sanse sa revina la putere, si care a cerut Parlamentului de la Bratislava sa oblige Banca Centrala sa repatrieze o parte din rezervele de aur care sunt pastrate in Marea Britanie.



Motivul? Potrivit lui Fico, uneori partenerii tai internationali te pot trada, fostul…