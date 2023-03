Aurul nerevendicat din Turcia Cateva persoane care impacheteaza in saci kilograme de aur, printre daramaturile locuințelor din Turcia, afectate de cutremur, au generat mii de comentarii pe rețelele de socializare la apariția imaginilor filmate. Se pare ca este vorba despre averea unui bijutier celebru, Ibrahim Zabon, care ar fi deținut aproximativ 80 de kg de aur, dar care și-a […] The post Aurul nerevendicat din Turcia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 80 de tineri din diferite raioane ale Republicii Moldova au fost transportati in mod organizat de Partidul Sor (prorus) pentru un „sejur” de trei zile in statiunea Belek din Turcia, acolo unde ar fi fost instruiti in tehnici de provocare a dezordinii in masa in timpul protestelor, a dezvaluit…

- O batrana in varsta de 77 de ani, Fatma Gungor, a fost salvata dupa 212 ore de la producerea primului cutremur devastator de la inceputul saptamanii trecute, relateaza dha.com.tr. Femeia a fost gasita noaptea trecuta, sub ruinele unei cladiri care a avut 7 etaje, in Adiyaman. Initial, s-a descoperit…

- Cel mai devastator cutremur care a lovit Turcia in aproape un secol ar putea costa tara pana la 84,1 miliarde de dolari, a aratat o organizatie a oamenilor de afaceri din Turcia, in timp ce un oficial din cadrul Guvernului de la Ankara a estimat costurile la peste 50 de miliarde de dolari, transmite…

- Bilantul seismului violent care a lovit Turcia si Siria la 6 februarie a crescut luni dimineata la 35.225 de morti, conform celor mai recente rapoarte oficiale, transmite AFP, citata de Agerpres. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 a ucis 31.643 de persoane in sudul Turciei, a declarat luni Autoritatea pentru…

- Inca 10 romani au fost imbarcați, miercuri seara, in Turcia, intr-o aeronava militara, pentru a fi repatriați, a anunțat ministerul roman de Externe. Pana acum au mai fost aduși in țara, pe 6 și pe 7 februarie, alți 21 de cetațeni romani. Printre cei 10 cetațeni romani repatriați miercuri, 8 februarie,…

- In orașul Alep din Siria, un copil s-a nascut sub daramaturile unei case.Tragedia a facut ca mama sa ramana sub daramaturi, in timp ce baiatul a fost salvat. Atat in Turcia cat și in Siria, oamenii plang și fac eforturi uriașe contra-cronometru pentru a gasi supraviețuitori sub daramaturi. The moment…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 s-a produs, luni dimineata, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria, fiind urmat de 42 de replici. Seismele s-au resimțit in toata zona de sud-est a Turciei, dar si in Liban, Siria si in…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cel care s-a opus intrarii Romaniei in Schengen, anunța ca vizita pe care o face luni in Bulgaria, unde inspecteaza frontiera cu Turcia, este „dedicata luptei comune impotriva migrației ilegale”. Austria va sprijini solicitarea de 2 miliarde de euro adresata de Bulgaria…