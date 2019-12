Aurul depășește 1.500 de dolari uncia, bursele urcă aproape de niveluri record Aurul a depașit 1.500 dolari/uncie, iar piețele globale au urcat la niveluri record, pe fondul optimismului sfârșitului de an, stimulate de speranțele finalizarii fazei unu a conflictului comercial dintre China și SUA și de anunțurile autoritaților chineze, relateaza Mediafax citând Reuters.



Președintele Donald Trump a anunțat ca va semna cu președintele chinez Xi Jinping, într-o ceremonie, faza inițiala a pactului comercial, 09l.ultimele observații ale liderului american fiind aproape de finalizare.



Acțiunile europene au înregistrat câștiguri record,…

