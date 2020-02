Stiri pe aceeasi tema

- Gramul de aur s-a scumpit cu 1,48 lei (0,66%), pana la o cotatie de 225,2035 de lei, de la 223,7158 lei, cat anuntase luni Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record. Pentru...

- Gramul de aur s-a scumpit luni cu 5,5491 de lei (2,57%), pana la o cotatie de 220,9342 lei, de la 215,3851 lei, cat anuntase joi Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record.

- Gramul de aur s-a scumpit luni cu 5,5491 de lei (2,57%), pana la o cotatie de 220,9342 lei, de la 215,3851 lei, cat anuntase joi Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record. Pentru moneda europeana, BNR a afisat, luni, un curs de 4,7798 lei pentru un euro, mai mare cu 0,08…

- Gramul de aur s-a scumpit luni cu 5,5491 de lei (2,57%), pana la o cotatie de 220,9342 lei, de la 215,3851 lei, cat anuntase joi Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare...

- Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 3,12 lei (1,45%), pana la o cotatie de 218,2474 lei, de la 215,1227 lei, cat anuntase luni Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record. Pentru moneda europeana, BNR a afisat miercuri un curs de 4,7776 lei pentru un euro, mai mare cu 0,26…

- Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 3,12 lei (1,45%), pana la o cotatie de 218,2474 lei, de la 215,1227 lei, cat anuntase luni Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare...

- Leul s-a depreciat anul trecut cu 2,5% fața de principalele valute, comparativ cu sfarșitul lui 2018. Daca euro a crescut cu 11,5 bani, dolarul a caștigat aproape 19 bani, iar francul elvețian a urcat cu peste 26,1 bani in 2019. Euro s-a tranzacționat in ultima ședința din 2019, intre 4,783 și 4,786…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat luni, 30 decembrie, un curs de 4,7785 lei pentru un euro, in scadere cu 0,14 de bani in comparatie cu cotatia anterioara, respectiv de 4,7799 lei pentru moneda unica europeana.Moneda nationala s-a apreciat și in raport cu dolarul american, pana la un curs de…