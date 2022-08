Aurescu transmite condoleanţe la moartea academicianului Vasile Tărâţeanu, personalitate marcantă a comunităţii româneşti din Ucraina Vasile Tarateanu a fost o personalitate culturala marcanta a comunitatii romanesti din Ucraina, ale carei aspiratii si drepturi „firesti” le-a promovat, a evidentiat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, intr-un mesaj transmis la moartea academicianului. „Am aflat cu profunda intristare vestea trecerii in nefiinta, la 8 august 2022, a scriitorului si academicianului Vasile Tarateanu, personalitate culturala marcanta a comunitatii romanesti din Ucraina. Este o veste care indurereaza in egala masura pe toti cei care, in Romania sau in Ucraina, au rezonat cu spiritul sau poetic viu si profund,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

