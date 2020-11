Aurescu: ”Maia Sandu se va confrunta cu un guvern ostil!”

Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte al Republicii Moldova se va confrunta cu un guvern ostil și cu un parlament care va încerca, probabil, sa îi faca probleme, a declarat ministrul român de extrne, Bogdan Aurescu, într-un interviu la RFI.”Se va confrunta cu un guvern ostil, cu un parlament…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD) Mureș, consilierul județean Dumitrița Gliga, a salutat, duminica seara, 15 noiembrie, victoria obținuta de Maia Sandu la alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. "Ma simt legata de Republica Moldova atat ca simplu roman,…

- Liderul USR-PLUS, Dacian Cioloș, saluta rezultatele parțiale din Republica Moldova, care o dau caștigatoare pe Maia Sandu. Politicianul roman susține ca determinarea moldovenilor pentru un asemenea vot arata clar ca destinul țarii lor este unul european. Citeste si: VIDEO - Ludovic Orban recunoaște:…

- Romania acorda 250.000 euro Republicii Moldova in scopul implementarii de proiecte care vin in sprijinul societații civile și al presei independente. Fondurile trebuie sa susțina parcursul european al Republicii Moldova, susține Ministerul Afacerilor Externe din Romania. Decizia vine cu patru zile…

- Cel mai recent protocol de ajutor financiar nerambursabil din partea Romaniei pentru Republica Moldova este conditionat de respectarea statului de drept si de parcursul european al tarii vecine, a afirmat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, relateaza Agerpres.Seful diplomatiei…

- In Republica Moldova sint 26 de baroni ai ONG-urilor, care fac parte din Rețeaua Soros și care au legaturi directe ori sint membri ai PAS-ului condus de Maia Sandu. Informația a fost prezentata de deputatul PSRM, Bogdan Țirdea, autorul lucrarii ”Societatea civila a Republicii Moldova: Sponsori. ONG-crație.…

- Lidera PAS și candidata formațiunii la funcția de președinta, Maia Sandu, a votat pentru „oamenii minunați ai acestei țari” la ora 9.0. Sandu a menționat ca a votat pentru bunastarea Republicii Moldova. „Ieșiți la vot. Am votat pentru ordine in țara, pentru dreptate, bunastare. Am votat pentru un stat…

- Peste citeva zile va avea loc primul tur al alegerilor prezidențiale. Sondajele de opinie ofera diferite prognoze cu privire la rezultatul lor. Dar partenerii occidentali au dat de ințeles - in calitate de urmatorul președinte al Republicii Moldova ei o vad doar pe Maia Sandu. In cazul pierderii sale…