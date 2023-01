Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a salutat strategia SUA pentru Marea Neagra, votata, ieri, in Congresul american, care include asistenta economica și de securitate pentru statele din regiune, inclusiv Romania.

- Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinau, Janis Mazeiks, nu exclude faptul ca concernul rus Gazprom, ar putea sa inchida robinetul pentru Republica Moldova In cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei, Janis Mazeiks, a menționat ca Gazprom este un furnizor imprevizibil, scrie Stiri.md . ”Eu…

- "Nu cred in aceste cai de boicot și in aceste forme de manifestare a nemulțumirilor", a raspuns Boloș, intrebat fiind cum comenteaza declarațiile fostului ministru al Energiei Razvan Nicolescu, care a afirmat ca OMV, care deține 51% din acțiunile Petrom, nu mai poate sa ramana in Romania, deoarece compania…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a avut marți, 29 noiembrie, o intrevedere cu omologul ucrainean Dmitro Kuleba, in cadrul careia șeful diplomației romane i-a transmis lui Kuleba „solicitarea repetata” a Romaniei ca Ucraina „sa recunoasca inexistenta asa-zisei «limbi moldovenesti»”, a informat MAE.…

- Astazi, oficialii SUA au inmanat ministrului energiei documentele prin care țara noatsra va primi un prim impreumut de 50 de milioane de dolari necesari pentru inceperea construcției unitaților 3 și 4 de la Cernavoda. Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Sharm El-Sheikh, in Republica…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la evenimentul de inmanare a celor doua scrisori de intentie privind imprumuturile din partea US Exim Bank pentru Unitatile 3 si 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavoda, care a avut loc in marja celei de-a 27-a Conferinte a Partilor Conventiei Cadru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Sharm El-Sheikh, in Republica Araba Egipt, la inmanarea celor doua scrisori de intentie privind imprumuturile din partea US Exim Bank pentru Unitatile 3 si 4 ale Centralei nucleare de la Cernavoda, ca avem nevoie de securitate energetica, dar securitatea…

- Daca in Romania s-ar colecta tot, nu s-ar depași 36% din PIB, a declarat la Digi24 președintele ANAF, Lucian Heiuș, care a subliniat ca de la aceasta cifra rezultata prin analiza trebuie pronita o discuție corecta privind gradul de colectare.