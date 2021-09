Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a avut marți o convorbire telefonica cu ministrul de Externe al Pakistanului, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi. Șeful diplomației de la București i-a mulțumit omologului sau pentru ajutorul acordat in timpul acțiunii de evacuare a cetațenilor romani și afgani din Afganistanul cazut sub controlul talibanilor. Cei doi diplomați au convenit strangerea relațiilor economice dintre Romania și Pakistan. „Cei doi șefi ai diplomațiilor au discutat despre situația din Afganistan, ministrul Bogdan Aurescu mulțumind in mod deosebit pentru sprijinul valoros acordat…