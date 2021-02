Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment sunt 114 cetateni romani aflati pe aeroportul din Cancun, iar 102 au fost intorsi in tara, declara ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu: Este „o atitudine neprietenoasa” din partea autoritatilor mexicane. „Suntem profund ingrijorați de situatia cu care s-au confruntat cetatenii…

- Cei 114 romani blocati de autoritatile mexicane pe Aeroportul din Cancun vor fi adusi in curand acasa cu un zbor Lufthansa, in urma demersurilor Ministerului de Externe de la Bucuresti. Ministrul Bogdan Aurescu s-a aratat astazi foarte suparat din cauza a ceea ce au avut de suportat turistii romani…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, este de parere ca atitudinea autoritaților mexicane in cazul turiștilor romani blocați pe aeroportul din Cancun, este una ”neprietenoasa”, catalogand situația drept una ”inadmisibila”, informeaza News.ro.Bogdan Aurescu a atras atenția ca prin situația tensionata,…

- Sunt peste 100 de romani care așteapta in continuare in Mexic. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a precizat ca sunt facute demersuri pentru a fi trimisa o aeronava suficient de mare care sa-i aduca in țara pe romaniii blocați pe aeroportul din Cancun. In acest moment sunt 114 cetațeni romani aflați…

- Ministrul de Externe a spus ca in acest moment sunt 114 cetateni romani pe aeroportul din Cancun, iar 102 s-au intors deja in țara.Bogdan Aurescu: "Suntem profund preocupati de situatia cu care s-au confruntat cetatenii care planificau vacanta in Mexic si care sunt afectati de deciziile recente ale…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, referitor la cei peste 100 de romani blocati pe aeroportul din Cancun, ca este o atitudine neprietenoasa a autoritatilor mexicane si este inadmisibil ceea ce se intampla. Acesta a adaugat ca au fost facute demersuri pe langa compania Lufthansa…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, referindu-se la cei peste 100 de cetateni romani blocati pe aeroportul din Cancun, ca este "o atitudine neprietenoasa" din partea autoritatilor mexicane si a subliniat ca a solicitat in regim de urgenta clarificarea motivelor acestor decizii.…

- Anuntul a fost facut pe Facebook de Gabriel Hort, aflat printre acestia, care sustine ca politistii de frontiera le au luat telefoanele si se pregatesc sa le refuze intrarea in tara.Zeci romani sunt tinuti pe aeroportul din Cancun de catre autoritatile mexicane, care le refuza intrarea in tara.Anuntul…