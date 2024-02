Stiri pe aceeasi tema

- Descopera Buzaul este indemnul cu care intampinam toți vizitatorii standului nostru, care au fost primiți astazi cu: - holograma celei mai mari pietre de rumanit din lume, realizata cu sprijinul Muzeul Județean Buzau - degustare de vinuri produse de Stațiunea de Cercetare Pietroasa

- Agentiile prezente la Targul de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara la Romexpo, in perioada 15 – 18 februarie 2024, ofera reduceri de pana la 50% la city break-uri, in timp ce pachetele turistice pentru concediul de vara in tara si strainatate pot fi cumparate cu discounturi de pana la 40%,…

- Articolul Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, prezent la Targul de Turism al Romaniei se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Nragu, a fost prezent joi la Targul de Turism al Romaniei, organizat la complexul expozițional…

- A inceput Targul de Turism al Romaniei, iar județul Buzau are, ca de obicei, un stand amenajat de Consiliul Județean. ,,Un inceput cu zambete și voie buna la standul Consiliului Județean Buzau de la Targul de Turism al Romaniei ROMEXPO Descopera Buzaul este indemnul cu care intampinam toți vizitatorii…

- Vineri dimineața, incepand cu ora 10.00, se va vota in ședința extraordinara bugetul instituțiilor de cultura aflate in subordinea Consiliului Județean Buzau. Centrul Județean de Cultura și Arta – o institutie publica cu personalitate juridica rezultata din reorganizarea Centrului de Conservare și Promovare…

- In ședința ordinara a Consiliului Județean Buzau din 18 ianuarie 2024, aleșii județeni au aprobat acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Buzau in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, pentru ca acesta sa voteze „PENTRU” aprobarea primirii, in calitate…

- Circa 18.090 lei s-au strans la Iazul Morilor, la targul de Craciun cu totul și cu totul special, care a avut menirea sa uneasca sufletele buzoienilor pentru o cauza umanitara. Este vorba targul fost organizat de Primaria Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” pentru ajutorarea…

- Nume grele din fotbalul romanesc și-au facut apariția, vineri seara, la Targul de Carte Gaudeamus din București, cu prilejul lansarii carții lui Mircea Geoana. Ioan Andone, Mircea Lucescu sau Ionuț Lupescu n-au ratat evenimentul. Mai multe vedete din fotbalul autohton s-au reunit aseara, la Romexpo,…