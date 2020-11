Stiri pe aceeasi tema

- Pugilista romana Loredana Marin a cucerit, duminica, medalia de aur la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Budva (Muntenegru), dupa ce a invins-o in finala cat. 60 kg pe rusoaica Vladlena Bezlapova. Marin (CSM Calarasi), care s-a impus printr-o decizie impartita, a invins-o in sferturi…

- Pugilista romana Loredana Marin s-a calificat, vineri, in finala categoriei 60 kg, la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Budva (Muntenegru). Aceasta a invins-o in penultimul act, la puncte, pe Cristina Chiper (Moldova). In finala programata duminica, Loredana Marin o va infrunta pe rusoaica…

- ​Pugilista româna Loredana Marin s-a calificat, vineri, în finala categoriei 60 kg, la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Budva (Muntenegru), dupa ce a învins-o în penultimul act, la puncte, pe Cristina Chiper (Republica Moldova), informeaza Agerpres.În…

- Pugilistii romani Cosmin Hermeziu si Andreea Alecu au ratat, miercuri, calificarea in semifinalele Campionatelor Europene de box pentru juniori de la Budva (Muntenegru). Cosmin Hermeziu a fost invins de ucraineanul Iuri Zaharieev, la puncte (0-5), in sferturile cat. 69 kg, terminand competitia pe locul…

- Romania si-a asigurat doua medalii la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Budva (Muntenegru), dupa ce Adrian Preda (56 kg) si Loredana Marin (60 kg) s-au calificat, marti, in semifinale. Preda l-a invins in sferturile cat. 56 kg pe ucraineanul Dmitro Todorov, la puncte, dupa…

- G.M. Ieri, la Budva (Muntenegru), acolo unde se desfașoara Campionatele Europene pentru Tineret, in sferturile de finala ale categoriei 49 de kilograme, reprezentantul Romaniei, ploieșteanul Marian Ghinoiu (in rosu), a fost declarat invins in lupta cu Mihail Țaranu (Republica Moldova). Meciul a fost…

- Romania a obtinut o medalie de argint, prin Alex Cret (cat. 90 kg), si una de bronz, prin Eduard Serban (cat. 100 kg), la Campionatele Europene de judo pentru juniori de la Porec (Croatia), care s-au incheiat vineri. Cret a fost invins in finala cat. 90 kg de francezul Francis Damier.…

- Romania a dominat Campionatele Europene de Canotaj pentru tineret desfașurate zilele trecute la Duisburg, in Germania. „Tricolorii" s-au clasat pe primul loc in clasamentul pe națiuni, sporind zestrea canotajului romanesc cu cinci medalii de aur, trei de argint și doua de ...