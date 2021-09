Augustin Zegrean: Noile restricții decise de Guvern pentru nevaccinați sunt în afara Constituției Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, spune ca ultimele masuri decise de Guvern referitoare la persoanele nevaccinate sunt in afara Constituției. ​Zegrean spune ca Guvernul nu poate institui astfel de masuri care afecteaza drepturi și libertați fundamentale prin hotarare de Guvern. Pentru așa ceva este nevoie de lege, a spus Zegrean. „​Drepturile si libertațile fundamentale nu pot fi afectate decat prin lege. Scrie asta in Constituție, o spune și CEDO. In Constituție scrie clar: Guvernul prin hotarare pune in aplicare legile. Nu poți sari calul cand vrei. Nu pot da o hotarare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

