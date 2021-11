Stiri pe aceeasi tema

- Audițiile X Factor sunt pe sfarșite, iar in aceasta seara, jurații iși vor definitiva listele participanților in Bootcamp. Ultimii concurenți vor incerca sa demonstreze ca au factorul X și ca merita un loc in Bootcamp alaturi de Loredana, Delia, Florin Ristei sau Ștefan Banica, astazi, de la 20:30,…

- Audițiile X Factor sunt pe sfarșite, iar in aceasta seara, jurații iși vor definitiva listele participanților in Bootcamp. Ultimii concurenți vor incerca sa demonstreze ca au factorul X și ca merita un loc in Bootcamp alaturi de Loredana, Delia, Florin Ristei sau Ștefan Banica, astazi, de la 20:30,…

- Momente pline de emoție la „X factor” in aceasta seata. Ștefan Banica și Delia Matache au parte de mari surprize din partea concurenților. Momente emoționante pentru doi dintre concurenții X Factor, in aceasta seara, de la 20:30, la Antena 1. Aceștia vor avea ocazia sa iși cunoasca idolii și vor incerca…

- Andrei Duțu merge direct in Bootcamp dupa ce a reușit sa-i impresioneze pe Delia, Ștefan Banica, Florin Ristei și Loredana cu interpretarea piesei All I Want de la Kodaline. Iata cum a sunat prestația lui și ce i-au zis jurații de la X Factor 2021 sezon 10.

- Sofia Cagno a venit tocmai din Italia pentru a-i cuceri pe jurații X Factor 2021, in cea d-a șasea ediție din sezonul 10. Copleșita de emoții, tanara a interpretat piesa Runnin' (Lose It All) de la Naughty Boy. Iata cum au reacționat Delia, Loredana, Ștefan Banica și Florin Ristei cand i-au auzit vocea.

- De la agonie la extaz vor trece jurații „X Factor” in aceasta seara, de la 20.30, la Antena 1, cand rivalitațile incep sa iasa la iveala. Trooper și orchestra Metropolitana condusa de dirijor Daniel Jinga va deschide cea de-a patra ediți, cu o colaborare inedita, un mix uimitor de muzica clasica și…

- Loredana, Delia, Ștefan Banica și Florin Ristei au continuat, seara trecuta, la Antena 1, sa descopere și sa adauge noi concurenți in grupurile lor. Cel de-al zecelea sezon X Factor continua și saptamana...

- Loredana, Delia, Ștefan Banica și Florin Ristei au continuat, seara trecuta, la Antena 1, sa descopere și sa adauge noi concurenți in grupurile lor. Cel de-al zecelea sezon X Factor continua și saptamana urmatoare in porție dubla, luni și vineri, de la ora 20.30, la