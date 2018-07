Audit: Situațiile financiare ale Ministerului Sănătății atestă denaturări semnificative Situațiile financiare consolidate ale Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale intocmite la 31 decembrie 2017 au fost supuse unui audit. Ca urmare, Curtea de Conturi a constatat ca situațiile financiare consolidate nu prezinta o imagine fidela și veridica, fiind insoțite de denaturari semnificative și permanente, atat in cadrul Ministerului, cat și in cadrul instituțiilor din subordine. Raportul auditului a fost examinat in cadrul ședinței din 5 iulie a Curții, transmite IPN. Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

