(AUDIO/FOTO) Praful saharian s-a depus la Iași Un nou val de praf saharian a ajuns in Romania. Inca din zorii acestei zile, un strat de nisip fin s-a depus sub forma umeda la sol și s-a așezat pe mașini dupa ploile slabe de noaptea trecuta. Parciulele ar urma sa se depuna pana la pranz, spun meteorologii. Despre situația de la Iași ne ofera detalii Galea Temneanu, director al Agenției pentru Protecția Mediului Iași: ”Așa cum a prognozat și Administrația Naționala de Meteorologie, țara noastra este traversata de o masa de aer incarcata cu praf saharian. Din fericire, de aceasta data, faptul ca s-au inregistrat și precipitații, acest praf saharian… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

