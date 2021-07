Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel de un an și 9 luni și surioara lui de doar 4 luni au murit miercuri, la Rușor, in Maramureș, uciși chiar de mama lor. Iulia era singura acasa cu ei și dupa dubla crima și-a sunat soțul și i-a spus ce a facut, scrie Antena 3.O mama in varsta de 30 de ani a ingrozit intreaga comunitate dintr-un…

- Scandal intr-o familie de intreprinzatori din orasul Galati. O femeie si-a injunghiat sotul in gat in urma unui conflict violent. Barbatul a ajuns la spital, in timp ce femeia a fost dusa la Spitalul de Psihiatrie.

- O femeie și-a injunghiat fiica in varsta de 11 ani, dupa care a incercat sa-și puna capat zilelor. Incidentul a avut loc miercuri dimineața, in Popești-Leordeni. Tatal a fost cel care a gasit-o pe fata plina de sange și a dus-o de urgența la Spitalul “Bagdasar Arseni”, din Capitala. Fetita are multe…

- Un bebeluș de o luna a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii din Galați dupa ce ar fi fost lovit de tatal sau. Incidentul s-ar fi produs in timp ce bebelușul dormea in același pat cu parinții sai. Bebelușul a ajuns in stare grava la spitalul din Galați, iar medicii incearca sa-i salveze…

- Un incident violent a fost surprins in trafic pe o strada din Vaslui. Doua femei au fost filmate in timp ce loveau o mașina cu pumnii și picioarele, in timp ce se certau cu barbatul de la volan. La un moment dat, femeia mai tanara smulge oglinda retrovizoare și o lovește de mașina, in timp ce femeia…

- Senatoarea Diana Șoșoaca și deputatul oradean Mihai Lasca l-au vizitat joi, pe Daniel Gașpar, barbatul care l-a amenințat pe Facebook cu moartea pe șeful DSU, Raed Arafat. Cei doi parlamentari excluși din AUR au mers la Spitalul de Psihiatrie și Pentru Masuri de Siguranța Jebel. Gaspar a fost internat…