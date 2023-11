Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, funcționeaza, la Iași, Consulatul Onorific al Regatului Țarilor de Jos. Ambasadoarea Olandei la București, Excelența Sa, Willenjin van Haaften, a precizat ca instituția va deservi intreaga regiune de dezvoltare Nord-Est precum și județele Covasna și Harghita: Excelența Sa, Willenjin…

- Numarul mașinilor din marile orașe continua sa creasca de la an la an, ceea ce agraveaza problema locurilor de parcare. Confruntați cu dificultați in a gasi un spațiu de parcare atunci cand se intorc acasa seara, unii șoferi recurg la practici precum "rezervarea" unui loc de parcare cu ajutorul unui…

- Compania Alstom ar trebui sa livreze pe 25 noiembrie primul tren dintre cele 37 rame electrice RE-IR1 din contractul semnat in 2022. Trenul va sosi la București in perioada 2-3 decembrie 2023, dupa care va intra in procedurile de preluare de catre ARF, anunța Autoritatea pentru Reforma Feroviara.Primul…

- Daca v-a fost dor de Ștefan Hrușca, nu mai aveți de așteptat mult. Deja artistul a anunțat primele concerte de colinde din acest an, iar Baia Mare nu lipsește din acest turneu național. Primele concerte au fost deja anunțate oficial, iar biletele se pot cumpara. TURNEU NATIONAL DE COLINDE 2023 11 dec…

- Procurorii DNA efectueaza, luni dimineața, percheziții la Administrația Spitalelor din București. Sunt vizate persoane din conducerea instituției, iar procurorii au informații ca acestea ar fi primit sume uriașe drept mita. Directorul general adjunct al instituției ar fi luat mita in doua tranșe, evaluate…

- Mii de iubitori de carte au trecut, pana acum, pe la standurile Targului „Gaudeamus – Radio Romania”, organizat la Iași. Cei mai mulți dintre aceștia sunt tineri, iubitori de literatura: Sunt din Republica Moldova, Chișinau, am venit din intamplare aici, nu știam ca are loc Targul de carte. Sunt in…

- „Romanii au talent” ajunge la sezonul 14. Preselecțiile vor incepe atat in București, cat și in mai multe orașe din țara. „Inscrierile sunt in toi”, a dezvaluit Smiley, prezentatorul emisiunii de la Pro TV. Sezonul 13 „Romanii au talent” s-a incheiat cu victoria lui Rareș Prisacariu, puștiul care a…

- CFR SA a lansat, de la inceputul acestui an, licitatii in valoare totala de 634,66 milioane lei, prin Programul Transporturi (PT), pentru modernizarea cladirilor de calatori din opt gari, respectiv Gara de Nord (etapa I), Sinaia, Busteni, Videle, Ploiesti Vest – aflate pe raza SRCF Bucuresti, Pascani,…