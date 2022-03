Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei din județul Galați, au trecut 2045 de cetațeni ucraineni. 956 prin punctul de trecere a frontierei Galați rutier și 1089 prin punctul de trecere a frontierei Oancea. Nicio persoana nu a solicitat azil. Corepondenta Radio Iași, Aurelia Bogatu: …

- Pentru solicitanții de azil din Ucraina, in cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Galați sunt ocupate 115 locuri, iar 89 sunt libere. Cu intreaga situtie a cazarilor, corespondenta noastra, Aurelia Bogatu: „Pentru solicitantii de azil din Ucraina, in cadrul Centrului…

- Aproximativ zece mii de persoane au intrat in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in ultimele 24 de ore, mai mult de jumatate fiind cetateni ucraineni. Purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, Ilie Poroch Seritan, a precizat ca, in ultimele…

- Un numar de 2.562 de cetateni ucraineni au intrat in tara in ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei din judetul Galati, dintre care 9 persoane au solicitat azil, informeaza, luni, Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, 1.452 de ucraineni au intrat prin PTF Galati rutier si 1.110…

- In municipiul Radauti au fost amenajate doua spatii incalzite, cu peste doua sute de paturi, pentru a gazdui persoane venite din Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in conditiile in care traficul dinspre Ucraina creste si temperaturile exterioare au scazut. Prefectul de Suceava,…

- La aceasta ora toate punctele terestre de trecere a frontierei cu Ucraina sunt funcționale. Fluxul majorat de calatori și mijloace de transport este inregistrat doar in punctul de trecere a frontierei comun Palanca- Maiaki-Udobnoe (1630 cetațeni ucraineni au intrat pe teritoriu Republicii Moldova) și…

- Refugiatii ucraineni care intra in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei de la Siret din judetul Suceava sunt primiti cu alimente, in urma unor actiuni caritabile ale localnicilor. Zeci de oameni s-au mobilizat pentru sprijinirea ucrainenilor care parasesc tara in urma invaziei armatei rusesti.…

- In data de 09.12.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, aflat la volanul unui automarfar inmatriculat in Romania. Acesta transporta, conform documentelor de insotire a marfii, mobila…