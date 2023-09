(AUDIO) Fondurile Consiliului Județean Iași au fost cheltuite aproape în totalitate Fondurile Consiliului Județean Iași au fost cheltuite aproape in totalitate a declarat, astazi, președintele instituției, Costel Alexe. El a mai spus ca orice scadere bugetara va determina automat o micșorare a investițiilor care au fost demarate și care sunt necesare: ”Eu, ca președinte al Consiliului Județean Iași, va marturisesc ca astazi sunt cu visteria aproape goala, ca sa nu spun goala, și cred ca nevoile consiliilor județene din țara astazi sunt atat de mari pentru a asigura investiții și pe drumurile județene și pentru a asigura protecția sociala in județul nostru. De altfel, avand șase… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

