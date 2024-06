Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, candidata PSD la Primaria Capitalei, a trimis o scrisoare deschisa actualului primar general, Nicușor Dan, solicitandu-i o dezbatere publica despre performanțele fiecaruia in funcția de primar. Firea considera ca bucureștenii merita sa auda o discuție clara și onesta despre obstacolele…

- Gabriela Firea i-a transmis o scrisoarea deschisa primarului Nicușor Dan. Ea ii solicita edilului sa participe la o dezbatere despre problemele capitalei. Firea și Dan candideaza la funcția de primar general al orașului București la alegerile locale de pe

- Premierul Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, a declarat, luni, ca Gabriela Firea, candidatul social democratilor pentru fotoliul de primar al Capitalei, este o femeie care stie sa se bata pentru bucuresteni si care are capacitatea sa stea la masa cu toti primarii de sector, potrivit agepres.ro. “Eu…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, il provoaca pe actualul primar general, Nicușor Dan, la o dezbatere publica. Intr-un mesaj postat pe contul sau de socializare, senatoarea PSD spune ca accepta orice invitație de a participa la dezbaterile electorale, dar doar daca participa și Nicușor…

- Intr-un mesaj postat pe contul sau de socializare, senatoarea PSD spune ca accepta orice invitație de a participa la dezbaterile electorale, dar doar daca participa și Nicușor Dan. In plus, candidata PSD la fotoliul de edil afirma ca a refuzat in 2020 sa participe la o confruntare cu Nicușor Dan din…

- Elevii se pare ca s-au saturat de promisiuni deșarte, așa ca au trecut la acțiune. Mai exact, Consiliul National al Elevilor a transmis o scrisoare deschisa candidatilor la alegerile locale din 9 iunie. Elevii vor prioritizarea invațamantului in Romania! Așadar, elevii din Romania au transmis prin Consiliul…