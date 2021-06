Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Clujului Emil Boc s-a incins in timpul unui interviu acordat unui post de radio local și a injurat in direct. Invitat la Napoca FM, Emil Boc s-a enervat cand a ajuns la tema neregulilor din urbanism și a menționat situația in care, intr-un imobil, mai multe locuri de parcare au fost transformate…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a inceput sa injure in direct la radio atunci cand vorbea dezvoltarea imobiliara a orașului. El nu ințelege de ce clujenii nu sesizeaza neregulile din urbanism. Emil Boc a vorbit despre un bloc, unde mai multe locuri de parcare au fost transformate in apartamente.…

- Primarul Emil Boc este in razboi cu dezvoltatorul imobiliar care a facut apartamente in locul garajelor și a scapat o injuratura la emisiunea Napoca Live.”Pe furiș transforma subsolurile in unitați de locuit, la prețuri mai atragatoare. Evident ca noi nu știm, daca nu suntem sesizați, pentru ca nu putem…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, la DC News Live, ca Romania ar putea intra intr-o ancheta la nivelul Comisiei Europene pentru schimbari abuzive la nivelul conducerii televiziunii publice, alaturi de alte 4 state. “Categoric, PSD va contesta la CCR aceste numiri interimare, atat la Televiziune…

- Președintele PNL l-ar schimba pe ministrul USR-PLUS Catalin Drula, pentru afirmațiile jignitoare facute la adresa premierului, dar Florin Cițu l-ar mai lasa. Cei doi lideri PNL s-au contrazis pe aceasta tema chiar in conferința de presa in care și-au declarat intențiile cu care vor merge la discuțiile…

- Autoritatile din judetul Hunedoara vor deschide, in premiera, primul centru de vaccinare in care populatia va putea fi imunizata direct in masina, in parcarea unui mall din municipiul Deva. Circuitele si spatiile necesare urmeaza sa fie amenajate pe patru fluxuri de lucru. “Este o idee la care lucram…

- Un prezentator radio din Australia a cedat nervos si a injurat de doua ori, inainte de a fi scos din emisie. Jurnalistul prezenta stiri despre noile restrictii anti-coronavirus si despre criza vinului, dupa ce China a instituit noi taxe vamale.

- Polițiștii fac, miercuri, mai multe percheziții in București și in Ilfov intr-un dosar vizand construirea unor imobile fara autorizație, in zona protejata, cu regim de monument istoric. Reprezentanții a trei firme implicate in construcția a doua localuri in Parcul Herastrau, in zona protejata, vor fi…