Fermierii vor primi despagubiri de cel mult 1.500 de lei pe hectar pentru culturile infiintate in toamna anului 2021, afectate in procent de 100% de seceta pedologica, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta publicat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Astfel, se acorda ajutor de stat beneficiarilor care au infiintat in toamna anului 2021 culturi de grau, secara, triticale, orz, orzoaica, ovaz si rapita, iar acestea au fost afectate de seceta pedologica in grade de afectare cuprinse intre 30% si 100% conform proceselor-verbale de constatare si evaluare a pagubelor. Fermierii…