- Un tribunal norvegian il audiaza incepand de marti pe autorul atacurilor din 22 iulie 2011, Anders Behring Breivik, acesta urmand sa explice motivele pentru care crede ca ar trebui sa fie pus in libertate dupa ce a stat in inchisoare peste zece ani, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Audierile…

- Autoritatile din Kazahstan au declarat duminica ca situatia se stabilizeaza dupa cele mai grave tulburari politice din 30 de ani de independenta si ca trupele unei aliante militare conduse de rusi pazesc instalatii cheie, transmite Reuters. Oficialii de securitate i-au spus presedintelui Kassym-Jomart…

- Premierul israelian Naftali Bennett a intrat in carantina duminica, in asteptarea rezultatului la testul PCR de COVID-19, dupa ce fiica sa in varsta de 14 ani a fost testata pozitiv la noul coronavirus, a anuntat biroul prim-ministrului israelian, transmite Reuters. Dupa ce a aflat de rezultatul testului…

- Cunoscutul om de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov l-a acuzat vineri pe presedintele Volodimir Zelenski ca raspandeste o "minciuna absoluta" privind posibila sa implicare intr-o presupusa lovitura de stat in Ucraina, relateaza agentiile de presa Interfax-Ukraina si Reuters. Presedintele Volodimir Zelenski…

- Directoarea Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), Andrea Ammon, a declarat miercuri ca dozele de supra-rapel (“booster”) ale vaccinurilor anti-COVID-19 ar trebui sa fie administrate tuturor cetatenilor adulti, scrie Reuters. Poziția ECDC marcheaza o schimbare majora fata…

- Adolescenții cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani ar fi protejați pe termen lung impotriva virusului in stadiu avansat daca sunt vaccinați impotriva Covid-19, potrivit unui studiu realizat pe aceasta categorie de varsta, transmite Reuters.

- India a inchis temporar cinci centrale pe baza de carbune din jurul capitalei New Delhi, in cadrul eforturilor de a combate poluarea atmosferica, potrivit unui ordin al unei comisii din Ministerului Mediului, transmite Reuters.

- Dubaiul intentioneaza sa unifice ministerele Economiei si Turismului si spera ca in 2025 va atrage 25 de milioane de turisti, dupa cum a anuntat sambata seicul Hamdan bin Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, conducatorul Dubaiului. Șeicul a facut anunțul intr-o postare pe Twitter , potrivit Reuters. Conducatorul…