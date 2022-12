Incredibil ce s-a putut intampla la Baia Mare, unde cațiva localnici au luat decizia sa sacrifice porcul la inalțime, adica pe bloc. Taiat, parjolit, conform tradiției, tot procesul a avut loc acolo. Nu poți sa nu te intrebi, totuși, oare cum or fi reușit sa-l urce pe bietul animal? Daca pana anii trecuți eram obișnuiți sa vedem romani care iși sacrificau porcii prin spatele blocurilor sau chiar pe vreo alee, in strada, in acest an, la Baia Mare s-a trecut la un alt nivel: pe bloc. S-a intampat pe strada Aleea Filaturii din localitate unde sase barbați și un baiețel de vreo 5-6 ani au participat…