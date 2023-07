Stiri pe aceeasi tema

- Pe o strada din Bistrița, mistreții fac ravagii – in voie. De mai bine de o luna de zile aceștia vin in gradinile oamenilor, distrugand plantațiile. ”Nu mai știm cu cine sa vorbim! Dar ne și temem!” au transmis cei din zona. De mai bine de o luna de zile, locuitorii Vaii Castailor din Bistrița sunt…

- Este alerta in localitatea Vulturu, județul Tulcea, dupa ce o fetița in varsta de 4 ani a disparut din curtea casei. Pompierii și polițiștii o cauta pe cea mica, dupa ce mama ei i-a anunțat ca minora nu e de gasit.

- O femeie, in varsta de 50 de ani, s a ascuns in baie si a cerut sprijinul jandarmilor tulceni dupa ce sotul a distrus mobila si a amenintat o cu acte de violenta. Potrivit IJJ Constanta, aseara, in jurul orei 21.00, jandarmii au fost solicitati prin intermediul Serviciului National Unic pentru Apeluri…

- Fapte sanctionate de jandarmii tulceni in weekend 24 sanctiuni contraventionale in valoare de peste 5.000 lei au fost aplicate de jandarmii tulceni in acest sfarsit de saptamana. In aceasta perioada, jandarmii au aplicat pe raza judetului 11 sanctiuni contraventionale, dintre care 2 avertismente, conform…

- Jandarmi, polițiști și pompieri alaturi de caini special antrenați, in misiune la Alba Fest. Mesajul transmis de oamenii legii Jandarmii, polițiștii și pompierii din Alba sunt prezenți la Alba Iulia, cu ocazia evenimentului din Piața Cetații. Peste 200 de oameni ai legii și pompieri militari se ocupa…

- O minora din Anenii Noi disparuta de acasa acum doua saptamani, a fost gasita de politie in Chisinau. Fiind plasata temporar intr-un Centru de plasament, copila a reușit sa fuga din nou. Oamenii legii iarasi sunt pe urmele fetei.

- O familie din Tulcea a gasit un șarpe in canapeaua aflata pe o terasa. Oamenii au sunat panicați la 112. In ajutorul lor au sosit jandarmii, care au reușit intr-un timp scurt sa scoata reptila de acolo. „Un apel la 112 a direcționat colegii in comuna Vacareni, unde s-a semnalat prezența unui șarpe…

- Un minor de 14 ani din Chișinau, cautat pentru jaf, a fost identificat de carabinierii din Capitala, scrie Realitatea.md. „Luni, fiind implicat in serviciul de menținere a ordinii publice in sectorul Rișcani al Capitalei, un echipaj de carabinieri al Direcției regionale Centru a IGC a observat o persoana…