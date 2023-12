Au scris istorie la mondialele de tenis de masă „Tricolorii” s-au luptat de la egal la egal cu asiaticii și au cucerit 4 medalii la Campionatele Mondiale de tenis de masa rezervate juniorilor. Elena Zaharia a obținut argintul la simplu, Edi Ionescu bronzul, iar in proba pe echipe atat fetele, cat și baieții, au urcat pe treapta a treia a podiumului. Juniorii de la tenis de masa au scris istorie la Campionatul Mondial din Slovenia, desfașurat intre 26 noiembrie-3 decembrie. „Tricolorii” au demonstrat ca sunt lideri pe continent și ca se bat de la egal la egal cu asiaticii, astfel ca bilanțul de medalii a fost unul incredibil: 4 trofee, un argint… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

