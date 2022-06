Stiri pe aceeasi tema

- Casa este considerata un loc sfant și a fost scoasa la vanzare de catre o agenție imobiliara din Cluj-Napoca. Imobilul se afla in județul Hunedoara și se intinde pe o suprafața de 8,5 hectare.

- Cat costa casa in care a copilarit Arsenie Boca din Hunedoara. Casa este considerata un loc sfant și a fost scoasa la vanzare de catre o agenție imobiliara din Cluj-Napoca, iar anunțul apare pe olx.ro. Imobilul se afla in județul Hunedoara și se intinde pe o suprafața de 8,5 hectare. Ce preț este indicat…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Arsenie Boca face parte din cele mai importante personalitați ale ordoxiei romanești, fiind cunoscut pentru puterile sale magice. Ei bine, sunt mulți cei care merg sa se roage la moaștele lui, insa puțini știu unde este locul din Romania in care a copilarit.…

- In Bulgaria carburanții sunt mai ieftini decat in Romania, romanii merg sa cumpere carburanti in statele vecine daca au aceasta posibilitate. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 8.16 lei/l și 8.88 lei/l.Potrivit datelor furnizate de Comisia Europeana in…

- sursa foto: Primaria Constanța Municipiul Constanța va avea un nou cartier, de-a lungul drumului care duce in orașul Ovidiu. Primaria pregatește un mega proiect imobiliar pe 300 de hectare la marginea orașului, in zona DN3C, la nord de Bulevardul Aurel Vlaicu (dupa sensul giratoriu de la Jumbo). Bucata…

- CFR Cluj a anunțat ca la meciul amical cu Dinamo Kiev, de miercuri, 20 aprilie, ora 21:30, refugiații ucraineni vor avea accesul gratuit. Dinamo Kiev ar fi trebuit sa joace pe 20 aprilie la București, impotriva celor de la FCSB. Din cauza capacitații reduse a arenei Arcul de Triumf, Mircea Lucescu s-a…

- Organizatorii festivalului Cluj Folk Fest au pus in vanzare vineri, 8 aprilie, primele abonamente de tip early bird pentru editia a doua, care va avea loc in perioada 2-4 iunie 2022, pe scena Casei de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca.

- Cat costa suprafețele mari de teren arabil in Romania. Numarul de tranzacții a explodat, dar prețurile raman mult sub cele din UE De la inceputul acestui an s-au scos la vanzare la nivel național 17 loturi mari de teren arabil și pașune cu o suprafața mai mare de 30 de hectare, in total 820 de hectare…