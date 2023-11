Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Constanta va ramane fara apa potabila, au anuntat reprezentantii Regiei Autonome Judetene de Apa (RAJA) Constanta.Ei au adaugat ca motivul acestei intreruperi este cadere de tensiune la toate sursele care alimenteaza orasul, scrie news.ro. Citește și: A venit iarna: Zeci de mii…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Cpt. Dobrila Eugeniu din municipiul Constanta, RAJA SA a sistat furnizarea apei potabile astazi, 24 noiembrie 2023, in intervalul orar 15.00 19.00. Pentru executarea lucrarilor…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm, de pe strada Unirii din municipiul Constanta, RAJA S.A. intrerupe furnizarea apei potabile, astazi, 24 noiembrie 2023, in intervalul orar 10.50 17.00. In vederea executarii…

- La nivelul sistemului de distributie a apei potabile din localitatea Eforie Sud se vor executa lucrari de racordare a noilor conducte la reteaua existenta. Pentru realizarea acestor operatiuni, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei potabile de miercuri ndash; 22 noiembrie 2023, ora 23.00, pana joi…

- Centrul Meteorologic Regional Dobrogea a emis astazi doua avertizari pentru municipiul Constanta. Centrul Meteorologic Regional Dobrogea a emis astazi doua avertizari pentru municipiul Constanta.Cod galben, valabil in intervalul 18 noiembrie, ora 08:00 ndash; 19 noiembrie, ora 10:00. In intervalul mentionat,…

- Pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apa de pe strada Stelutei din municipiul Constanta, RAJA SA este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 15 octombrie 2023, in intervalul 13.30 16.30. Sunt afectati abonatii din cartierul Poarta 6.Pentru remedierea unei avarii…

- Pandurii au lasat aseara Atlanticul portughez pentru a ajunge la Marea Neagra romaneasca. Eric si compania aterizeaza in aceasta dimineata la Constanta iar duminica de la ora 17:00 joaca pentru prima oara in acest sezon contra unei nou promovate, Sag...

- Astazi, 27 septembrie, in intervalul orar 09.00 15.00 in zona intersectiei bulevardului Mamaia cu strada Petru Vulcan, din municipiul Constanta se sisteaza furnizarea apei potabile. Motivul sistarii furnizarii apei este pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul…