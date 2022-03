Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul unei firme din Bucuresti a fost condamnat definitiv la doi ani si o luna de inchisoare cu executare pentru ca a refuzat sa ii restituie unei companii partenere doua milioane de lei, transferati in cont din greseala. Toata afacerea s-a petrecut in 2015, cand intre o companie de constructii…

- Bugetul sectorului 1 din Capitala nu a fost votat nici pana la aceasta data, iar primarul Clotilde Armand și consilierii din opoziție continua lungul șir de scandaluri care a acaparat ședințele locale. Cetațenii din sectorul 1 al Capitalei se plang de serviciile de salubrizare slabe și de lipsa investițiilor,…

- Robert Negoița, primarul secțorului 3, este urmarit penal de DNA. El este acuzat de procurorii DNA de fapte de corupție intr-un dosar legat de contractul de salubritate cu Rosal Group. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus efectuarea urmaririi penale fața de primarul Sectorului…

- Sorin Buta, patronul firmei care a realizat deratizarea din Timisoara in urma careia o femeie si doi copii au murit, a fost condamnat definitiv la sase ani si noua luni de inchisoare de Curtea de Apel Timisoara. Instanta l-a obligat sa achite si daune morale de sute de mii de euro.

- Primarul Elena Lasconi a facut economie de 1,5 milioane de lei in bugetul orasului Campulung Muscel, dupa ce a renegociat contractele de furnizare de utilitati, dar a intampinat probleme la Curtea de Conturi si DNA. In timp ce facturile cu preturi uriase au fost emise de furnizori, Elena Lasconi spune,…

- Curtea de Apel Timisoara a motivat sentinta prin care a mentinut amenda de peste 100 de milioane de lei (20 de milioane de euro), aplicata de Administratia Fondului pentru Mediu companiei de termoficare Colterm pentru ca nu a cumparat certificatele pentru emisiile de gaze cu efect de sera din 2020.…

- Zeci de mii de britanici s-au trezit in dimineața de Craciun cu mulți bani in conturi trimiși de banca Santander.S-au virat din greșeala 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 155 de milioane de euro) in 75.000 de conturi, pe data de 25 decembrie.Angajații de la Santander se grabesc acum sa recupereze…