- In Gelendzhik, un oraș de la Marea Neagra, la circa 200 de kilometri de Crimeea, o acțiune de „prevenire terorista” s-a transformat in teroare pentru copiii care s-au trezit cu arme la cap, relateaza publicația independenta Meduza . Persoane inarmate au intrat in salile de clasa și i-au „luat ostatici”…

- Elevii scandalagii nu s-au liniștit nici la vederea polițiștilor. Oamenii legii au fost nevoiți sa-l tranteasca pe unul dintre elevi la pamant pentru a-l imobiliza.Imaginile au ajuns virale dupa ce au fost postate pe rețelele sociale. Cei mai mulți dintre internauți au criticat intervenția in forța…

- Bilanțul impușcaturilor de la școala nr. 88 din Ijevsk a crescut la 13 morți, a anunțat Comitetul de ancheta. Printre victimele atacului se numara șapte copii Anterior, Comitetul de ancheta a raportat noua morți, despre care se spune ca ar fi doi agenți de securitate, doi profesori și cinci copii. Ministerul…

- Comitetul de Investigații al Federației Ruse raporteaza ca noua persoane au fost ucise in impușcaturile din școala – 5 elevi, 2 gardieni și 2 profesori. Impușcaturile au fost trase in timpul unei lecții, cand un barbat neidentificat imbracat in negru a dat buzna in clasa și a deschis focul asupra copiilor.…

- Impușcaturile au fost trase in timpul unei lecții, cand un barbat neidentificat imbracat in negru a dat buzna in clasa și a deschis focul asupra copiilor. Acum se știe ca cinci copii au fost raniți și un agent de securitate a murit in urma impușcaturilor de la o școala din Ijevsk. Elevii de la școala…

- Sorin Cimpeanu a declarat luni, 5 septembrie, in prima zi a anului scolar 2022-2023, ca a constatat de-a lungul timpului ca unii elevi, dar si multi parinti, sunt preocupați de note. „Scoala nu se face pentru nota”, a precizat Ministrul Educației.„Fiecare profesor stie sa-si evalueze cel mai bine elevii,…

- Elevii și copiii de gradinița incep luni cursurile sau activitațile din anul școlar 2022-2023 pe data de 5 septembrie. Va fi un an școlar puțin mai lung și cu o desfașurare aparte avand cinci modele. Anul școlar 2022-2023 are o durata de 36 de saptamani, dar este cu doar cateva zile de cursuri mai lung…

- In plin razboi cu Rusia, Ucraina a redeschis școala in format fizic. Desigur, acolo unde acest lucru este posibil. Potrivit ONU, 350 de copii au murit din cauza razboiului. Peste 3 milioane au plecat, alaturi de mame și bunici. Cei mai mulți sunt in țarile Uniunii Europene, inclusiv in Romania.