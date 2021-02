In acesata dimineața s-a dat startul pentru programari in platforma și pentru cel de-al treilea vaccin impotriva Covid-19, AstraZeneca. Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca din 10 februarie se deschide posibilitatea de programare in platforma pentru cele 180 de cabinete noi de vaccinare, unde vor fi distribuite dozele de vaccin […] The post Au inceput programarile pentru vaccinul AstraZeneca. De azi, sunt disponibile 200.000 de locuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .