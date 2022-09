Stiri pe aceeasi tema

- Și județul Dambovița figureaza prin Teatru Tony Bulandra, pe lista Ministerului Dezvoltarii care vine in sprijinul a 65 de instituții publice de spectacol, la propunerea Ministerului, Guvernul a decis, in ședința de vineri, 26 august alocarea sumei de aproape 270 milioane de lei pentru 65 de teatre,…

- AVERTIZARE de ultima ORA , COD GALBEN de FURTUNI in tot județul Dambovița, 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00, instabilitate atmosferica temporar accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului și pe alocuri vijelii și grindina.…

- Casa cuprinsa de flacari in satul Sacuieni, la fața locului au ajuns pompierii de la Detașamentul Targoviște cu patru autospeciale și o ambulanța SMURD. La locul incendiului pompierii au constatat ca acesta se manifesta in interiorul unei camere și la acoperișul casei. In sprijinul pompierilor de la…

- Marcel Ciolacu a fost prezent la Targoviște unde TSD Dambovița și-a ales noul președinte, Andrei Tudora alaturi de echipa sa, liderul PSD le-a transmis tinerilor sa dea dovada de spiritul de a duce acest partid si de a aduce acea dinamica si prospetime de care are nevoie. Invitați la aceasta conferința…

- Intra in vigoare COD GALBEN de FURTUNI, 30 iunie, ora 14 – 30 iunie, ora 21, vizat este și județul Dambovița. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin intensificari ale vantului și vijelii (cu viteze de peste 55…70 km/h), descarcari electrice, averse torențiale…

- PRAPAD pe șoselele din Dambovița, in numai doua ore, polițiștii au depistat noua șoferi beți la volan, dis de dimineața, in intervalul orar 06:00-08:00, polițiștii de la rutiera au organizat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranța in trafic, prevenirea accidentelor rutiere și depistarea și…

- Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 29.06.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea unui post vacant de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE in cadrul SECTOR STATII EPURARE– ARIE DE OPERARE STATIE EPURARE…

- Reconstrucția și intarirea organizațiilor locale ale PSD Dambovița, continua, in organizația PSD Uliești, au avut loc alegerile pentru funcția de președinte al organizației comunale, dar și pentru configurarea noului birou de conducere. Așadar, membrii PSD Uliești l-au votat pentru funcția de președinte…