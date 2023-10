Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a confirmat duminica faptul ca va candida ca independent la alegerile viitoare pentru Bucuresti, cu sustinerea partidelor care isi doresc acest lucru. El a precizat ca vrea sa continue proiectele incepute. Nicusor Dan participa, duminica, la evenimentul „Strazi…

- Primaria Capitalei a anunțat ieri inchiderea Podului Grant pe un sens de circulație, de la jumatatea lunii octombrie pana in luna martie a anului viitor, pentru lucrari de reabilitare. Cu siguranța, anunțul are o rezonanța puternica in memoria recenta a bucureștenilor, care inca iși aduc aminte de lucrarile…

- Traficul, oricum sufocat, din București, va fi și mai „gatuit” de decizia autoritaților de a baga in reparații Podul Grant pana la primavara. Urmeaza cinci luni cu restricții majore de circulație in zona de nord-vest a capitalei. Podul Grant se inchide complet din 15 octombrie pana in martie anul viitor,…

- Urmeaza cinci luni cu restricții majore de circulație in zona de nord-vest a capitalei. Podul Grant se inchide complet din 15 octombrie pana in martie anul viitor, pe sensul dinspre Crangași catre strada Turda, a anunțat pentru Radio Romania Actualitați directorul Administrației Strazilor București.Peste…

- Linia de tramvai 11 va functiona pe un traseu modificat, iar linia de tramvai 44 va fi suspendata temporar, ca urmare a lucrarilor de la intersectia Calea Giulesti – Str. Oncescu Nicolae. „Incepand de sambata, 23.09.2023, linia de tramvai 11 va functiona pe un traseu modificat, iar linia de tramvai…

- Un roman cu salariu mediu iși aloca veniturile pe aproximativ 3 luni pentru a acoperi cheltuielile anuale ale unei autoturism de o valoare medie, conform reprezentanților MyCar Assistant, aplicația romaneasca conceputa ca un asistent digital auto complex. Astfel, pentru a utiliza un autoturism cu o…

- Alte cinci tramvaie noi vor circula pe linia 1, pe inelul central de circulatie, de miercuri, a anuntat viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu. El a scris, marti, pe Facebook, ca aproape jumatate dintre tramvaiele Astra Imperio cumparate de Primaria Capitalei circula deja in Bucuresti. Potrivit lui…

- Firea ramane simplu senator. Gabriela Firea a anunțat, vineri, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a decis sa se autosuspende din conducerea centrala a PSD și din fruntea organizației PSD București, „la pachet” cu demisia din funcția de ministru.. „Scopul nu era doar sa plec din Guvern. Conduc…