Au furat maşina nou nouţă a unei firme de pompe funebre şi erau să moară în ea Trei pustani din Raducaneni sunt cercetati penal dupa ce au furat masina unui vecin, apoi au rasturnat-o intr-un sat din apropiere. Furtul a avut loc in urma cu cateva zile, iar tanarul care a furat-o si a condus-o mai are „la activ" inca un furt de masina. In iuna iulie anul trecut, pustiul a furat masina unui politist de frontiera, insa acesta l-a iertat pe hot si a scapat de urmarirea penala. Zilele trecute, acesta nu a rezistat si a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

