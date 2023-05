Stiri pe aceeasi tema

- Gura Foii: Hoții nu mai au frica de nimic, au furat lampa cu panoul solar de la fantana din islazul Gura Foii, la doar cateva ore de la montare, administrația locala a ramas pur și simplu fara cuvinte: „La rugamintea cetațenilor am amenajat vechea fantana din islazul Gura Foii, care, spun ei, are cea…

- Politistii din București au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Dambovita, intr-un dosar in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, dupa ce mai multe persoane necunoscute ar fi patruns intr-un apartament din Sectorul 6 si…

- Polițiștii din Capitala au facut patru percheziții in Dambovița, intr-un dosar de furt calificat. Mai multe persoane necunoscute au patruns intr-un apartament din Sectorul 6 si au furat un seif care continea aproximativ 500.000 euro, transmit anchetatorii, potrivit News.ro . „In urma perchezitiilor…

- Accident pe DJ 711 in comuna Comișani. Din primele date oferite de IPJ Dambovița un autoturism a acroșat un autoturism staționat, a lovit in cap de pod, a parasit partea carosabila și a intrat intr-un șanț. In urma impactului, doua persoane au fost ranite (conducator auto și pasagera). Polițiștii efectueaza…

- O sala de jocuri de pe raza comunei Vladeni a fost sparta in noaptea de luni spre marți, iar cel care a dat atacul a furat un seif in care se aflau peste 6000 de lei. In urma investigațiilor efectuate, sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii au identificat principalul banuit de comiterea faptei,…

- Accident infiorator produs in urma cu puțin pe DN 72, pe raza comunei I.L. Caragiale. Doua persoane din Vladeni sunt ranite grav, dupa ce un autoturism a intrat intr-un TIR. La fața locului, echipajul de descarcerare intervine pentru salvarea celor doua persoane care se aflau in mașina, un barbat…

- Din primele informații, autorul are 38 de ani si este din municipiul Bacau.„Imediat dupa comiterea faptei, barbatul si-ar fi schimbat obiectele de imbracaminte pentru a impiedica identificarea sa. Cu toate acestea, in cel mai scurt timp, politistii Sectiei 2 Politie Bacau l-au depistat si identificat…

- Un dambovițean in varsta de 48 de ani a fost reținut de polițiști pentru furt calificat, dupa ce ar fi sustras mai multe bunuri dintr-o anexa gospodareasca, de pe raza localitații Ghirdoveni. Din cercetari a rezultat ca in noaptea de joi spre vineri, saptamana trecuta, barbatul ar fi furat mai multe…