- Ministerul Culturii a virat prima tura de bani din suma alocata Timișului și Timișoarei pentru derularea campaniei pentru proiectul Capitala Europeana a Culturii. Este vorba de zece milioane de euro, spune deputatul Alfred Simonis, presedintele PSD Timiș. Nu mai exista niciun argument ca cei din conducerea…

- Regizorul sarb Nenad Mikalacki, care a terminat UNATC la București in urma cu aproape 20 de ani, lucreaza la un film despre Novi Sad – Capitala Europeana a Culturii, in care va arata ce a mers și mai ales nu a mers.

- Intalnirea Internaționala a Tinerilor Ortodocși va fi organizata in septembrie 2023 la Timișoara, dupa trei ani de intrerupere, dupa cum a aprobat, vineri, Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane. Orașul de pe Bega va fi și Capitala Europeana a Culturii in anul 2023.

- Presedintele USR Timis, Dominic Fritz, totodata primar al Timisoarei, afirma ca, in pofida unor zvonuri, situatia in filiala pe care o conduce este foarte linistita. El spune ca, pe langa Primaria Timisoara, UISR si-a propus sa castige si presedintia CJ Timis. Fritz l-a ironizat pe consilierul judetean…

- Moment istoric pentru cel mai nou sport recunoscut oficial in Romania, padelul. La mai puțin de trei luni de la recunoașterea oficiala de catre Ministerul Tineretului și Sportului, jucatorii de padel din Timișoara participa la cea mai importanta competiție continentala dedicata acestui sport de racheta.…

- A inceput festivalul maghiarilor din Timisoara. Urmeaza un week-end spectaculos in Piețele Unirii și Libertații Editia a șaptea a Zilelor Maghiare din Timisoara a demarat, joi seara, cu un spectacol de gala gazduit in sala Teatrului Național, la care au participat oficialitati locale si invitati din…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este in vizita oficiala la Paris, in perioada 23-24 septembrie. Aici are programate mai multe intalniri cu oficialitați romane și franceze pentru a promova Timișoara in perspectiva anului 2023, cand orașul nostru va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii.…

- In pofida opozitiei USR, plenul Senatului a votat astazi in forma Guvernului proiectul de lege privind aproparea OUG 83 care stabileste unele masuri financiare pentru sustinerea desfasurarii Programului „Timisoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023″. Au votat pentru adoptare cele trei partide…