Bazarul Eliberarii La Gorbaciov nu va fi demolat, pentru moment. Anuntul primarului Vergil Chitac (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Robert Sighiartau spune ca va face campanie impotriva PSD la Bistrița-Nasaud, in cursa electorala pentru alegerile locale și cele europarlamentare. Vicepreședintele formațiunii liberale considera ca decizia comasarii e una buna, dar critica participarea PNL și PSD pe o lista comuna…

- Procurorii cer arestarea primarului de Boldurești, Nicanor Ciochina, suspectat ca ar fi accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit dupa aceea. Anunțul a fost facut de Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) joi, 22 februarie. Potrivit sursei, Judecatoria…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrata luni, 29 ianuarie 2024, dosarul 549 118 2024, prin care Viorela Mirabela Calin cere suspendarea executarii actului administrativ Dispozitia nr 261 22.01.2024. Asa cum precizam mai sus Calin Viorela Mirabela are calitate de reclamant, pe cand Primarul…

- FCSB a invins-o pe Universitatea Craiova, in deplasare, scor 3-0, in derby-ul rundei cu numarul 23 din Superliga. Mihai Rotaru, finanțatorul gruparii oltene, a anunțat ca echipa lui și-a luat adio de la titlu. Universitatea Craiova mai are doar doua puncte avans fața de Hermannstadt, prima echipa aflata…

- Ministrul de Externe Luminița Odobescu a declarat joi seara, la Antena3 CNN, ca Romania este membru Schengen. Anunțul a fost intarit și de ministrul de Interne, Catalin Predoiu, prezent și el in studioul Antena3 CNN. „Este o victorie a Romaniei”, a subliniat Predoiu.„Daca ne uitam la textul deciziei…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, a fost demis ieri. Fostul ministru al finanțelor publice in Guvernul Romaniei, Anca Dragu, este propusa pentru aceasta funcție. Fost ministru al finanțelor publice in Guvernul Romaniei, Anca Dragu a lucrat mai mult de 15 ani in cadrul Bancii…

- Liberalii acuza PSD-ul ca vrea sa il schimbe pe Muraru cu un social-democrat. ”Numele noului ambasador la Washington. Multi se intreaba care este secretul din spatele scandalului diplomatic de la Washington generat in mod evident de ”marele om de stat” Ciolacu. Secretul, oameni buni, este ca domnul…

- La 1 Decembrie 1918, Romania a trait un moment istoric unic, transmite deputatul PNL Tudor Polak."Astazi, la implinirea celor 105 ani, ne amintim cu respect și recunoștința de cei care au contribuit la acest moment crucial din istoria țarii noastre. Cu fiecare an ce trece, sarbatorim nu doar…